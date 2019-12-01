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Спорт

Филиал Федерации северной ходьбы открылся в Пскове

1 декабря 2019 года, 11:33

Ирина Костюченко, известный в Пскове популяризатор северной (скандинавской) ходьбы возглавила Псковское отделение Всероссийской федерации северной ходьбы, в которую вошли уже более 60 представительств в субъектах РФ.

Пока федерация не обладает статусом юрлица, однако вместе с головным офисом собирается пропагандировать оздоровительную ходьбу с палками как в Псковской области, так и во всей стране.

Филиал Федерации северной ходьбы открылся в Пскове
Общественница пропагандирует ходьбу с палками по всей области.
Фото из личного архива Ирины Костюченко.

«Вместе с общероссийским объединением мы будем бороться за федеральную поддержку инициатив. И конечно мы рассчитываем, что центральный офис услышит и наши предложения, наши проекты. Например, мы хотим, чтобы наша, реализованная через краундфандинг, инициатива по вовлечению домов престарелых в занятия ходьбой получила всероссийское распространение, - пояснила Ирина Костюченко. - Разумеется, мы будем взаимодействовать с местными спортивными ведомствами, но пока не стоит цель получить статус спортивной федерации. Для реализации спортивных потребностей в ходьбе с палками есть возможность сделать это через Федерацию по спортивному туризму, где есть соответствующая дисциплина».

Ранее «Псковская правда» подробно рассказывала о деятельности Ирины Костюченко. Год назад на краудфандинговой платформе Planeta.ru она за первый же вечер собрала 50% от суммы. Необходимой на покупку инвентаря для обучения скандинавской ходьбе постояльцев домов престарелых.

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Отметим, ходьба с палками продолжает набирать популярность в стране. Существует несколько негосударственных общероссийских федераций, открываются новые клубы, Олимпийским комитетом России проводится ежегодный День ходьбы, а скандинавская ходьба представлена в нормативах комплекса ГТО для пожилых людей.

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