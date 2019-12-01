Вера Емельянова: Подготовку к реализации нацпроектов в следующем году нужно начинать сейчас

В городе Великие Луки первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова обсудила с представителями муниципальной власти, как идет реализация нацпроектов из социального блока. Анализ ситуации именно на примере Великих Лук неслучаен, здесь много примеров положительных изменений.

«Нам необходимо обозначить направления и темы, требующие особого внимания и дополнительных организационных и методических решений со стороны всех органов власти, а также наметить планы на следующий год», — обозначила Вера Емельянова фронт работы.

Первый вице-губернатор особо подчеркнула, что подготовку к следующему году необходимо начинать уже сейчас для максимально оперативного включения в реализацию проектов в 2020 году.

На совещании отдельное внимание было обращено на выполнение федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа», «Старшее поколение», «Финансовая поддержка при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Также Вера Емельянова и депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова осмотрели детскую музыкальную школу № 1 имени М. П. Мусоргского, строящиеся детские сады на улице Заслонова и Первомайской, реконструируемый корпус школы № 6, ремонтируемые помещения в великолукской поликлинике.