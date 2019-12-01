В Великих Луках прошли рекордые соревнования по стрельбе из лука

В великолукском спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» состоялся рекордный по численности всероссийский турнир по стрельбе из лука «Надежды России» среди юниоров и юниорок 2000-2002 годов рождения, юношей и девушек 2003-2006 годов рождения. В южной столице Псковской области и с 20 по 25 ноября турнир прошел уже в пятый раз. В этом году состязания 812 лучников из 35 регионов страны. Команду Псковской области в составе 25 человек представляли воспитанники великолукской школы.

На торжественной церемонии открытия со словами приветствия к участникам обратились заместитель главы города Великие Луки Виктор Волынцев, председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин. Поприветствовал спортсменов президент Российской Федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

«Я верю, что среди наших участников соревнований есть будущие надежды, которые выступят на Олимпиаде 2024 года в Париже. Среди нас сегодня победители и призеры кубка Европы среди молодежи, а также победительница первенства мира Алина Черкизова», — отметил Владимир Ешеев.