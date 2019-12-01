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Спорт

В Великих Луках прошли рекордые соревнования по стрельбе из лука

1 декабря 2019 года, 10:25

В великолукском спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» состоялся рекордный по численности всероссийский турнир по стрельбе из лука «Надежды России» среди юниоров и юниорок 2000-2002 годов рождения, юношей и девушек 2003-2006 годов рождения. В южной столице Псковской области и с 20 по 25 ноября турнир прошел уже в пятый раз. В этом году состязания 812 лучников из 35 регионов страны. Команду Псковской области в составе 25 человек представляли воспитанники великолукской школы.

На торжественной церемонии открытия со словами приветствия к участникам обратились заместитель главы города Великие Луки Виктор Волынцев, председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин. Поприветствовал спортсменов президент Российской Федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

«Я верю, что среди наших участников соревнований есть будущие надежды, которые выступят на Олимпиаде 2024 года в Париже. Среди нас сегодня победители и призеры кубка Европы среди молодежи, а также победительница первенства мира Алина Черкизова», — отметил Владимир Ешеев.

В Великих Луках прошли рекордые соревнования по стрельбе из лука
Великие Луки принимали турнир уже в пятый раз.
Фото предоставлено спорткомплексом «Стрелец».

Пятидневный турнир закончился для великолучан новыми победами и наградами.

«Мы очень рады в пятый раз принимать главные молодежные соревнования России у себя в Великих Луках. По итогам соревнований формируется молодежная сборная страны и призеры турнира включаются в ее состав, - рассказал «Псковской правде» Виталий Андреев, главный тренер сборной команды региона по стрельбе из лука, Заслуженный тренер России. - В этом году наша сборная выступила очень уверенно, заняв высшие ступени пьедестала в командном мужском и женском зачетах, а Екатерина Корнева выполнила норматив Мастера спорта России, и мы будет ходатайствовать о присвоении ей спортивного звания.

Отметим, Екатерина Корнева выполнила норматив мастера спорта, а Иван Клочков, Владимир Фазанов, Владислав Гультяев - норматив кандидатов в мастера.

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