О работе с Telegram-каналами расскажет блогер Олеся Рябцева на медиафоруме в Пскове

Российский журналист и блогер Олеся Рябцева проведёт лекцию-интерактив о работе с Telegram-каналами на втором псковском медиафоруме, который состоится 6 декабря в стенах Псковского государственного университета. Об этом сообщает сайт вуза.

Участникам лекции расскажут о том, кто держит контроль над Telegram, о пиаре и заработках в мессенджере. Также федеральный эксперт объяснит, с чего начинать ведение Telegram-канала, с кем дружить, кого опасаться и что модно и популярно в Telegram сегодня.

Напомним, модератором II Псковского медиафорума выступит ведущий канала «Россия-24» Дмитрий Щугорев.

Организаторами форума выступаю администрация Псковской области, Медиахолдинг Псковской области и ПсковГУ.

Полная программа форума доступна по этой ссылке. Регистрация ещё продолжается.