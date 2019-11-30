В Красногородске прокуратура заставила ТСЖ установить площадку для мусорных контейнеров

В Красногородском районе товарищество собственников жилья обязали оборудовать специальную площадку для размещения мусорных контейнеров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что мусорные контейнеры, расположенные в одном из дворов посёлка Красногородск находятся между надворными постройками на траве. Площадка, оборудованная подъездным путём и бетонным или асфальтовым покрытием, под ними отсутствует. Также отсутствует ограничение в виде бордюра или зеленого насаждения по периметру размещенных контейнеров.

Вместе с тем, товарищество собственников жилья «Черёмушки» не принимало мер по оборудованию специальной площадки для сбора мусора. В связи в чем, прокуратура потребовала от товарищества оборудовать мусорную площадку. Суд согласился с доводами прокурора.