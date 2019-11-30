Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Более 70 артистов выступят перед псковичами 30 ноября в День казачьей культуры

30 ноября 2019 года, 11:56

В субботу, 30 ноября, в 16.00 в Доме офицеров (Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 5) пройдет День казачьей культуры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Зрителей ждут выступления творческих коллективов и сольных исполнителей из Пскова и области, в репертуаре которых присутствует тема казачества.

Более 70 артистов продемонстрируют концертные номера, среди которых прозвучат песни, такие как: «Шел казак», «В лесу зеленом», «Загорелась во поле калина» – плясовая песня Ставропольского края.

Самобытные казачьи песни и танцы погрузят гостей в атмосферу казачьей культуры и традиций. В рамках концертной программы состоится знакомство с мастером декоративно-прикладного творчества Юрием Александровичем Андреевым – старейшиной псковского казачьего круга. А перед началом концерта Андрей Ролецкий – гармонист, исполнитель русского фольклора и старинных казачьих песен проведет игровой мастер-класс, посвященный казачьим играм и забавам. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Красногородске прокуратура заставила ТСЖ установить площадку для мусорных контейнеров
О работе с Telegram-каналами расскажет блогер Олеся Рябцева на медиафоруме в Пскове
В Пскове ищут очевидцев столкновения ГАЗа и «Лады Весты» на улице Коммунальной
Семейного дебошира из Красногородска приговорили к 320 часам обязательных работ
Чтобы попасть на фестиваль «Кукарача», псковичам нужно получить пригласительные билеты
Жительница Красногородска задолжала своим детям алиментов на 800 тысяч рублей
Житель Великих Лук хотел заработать на бирже, но попал на мошенников
Находившаяся в розыске 36-летняя великолучанка благополучно вернулась домой
Повлиял ли интернет на телевидение, узнают псковичи у ведущего телеканала «Россия-24» Дмитрия Щугорева

Комментарии

Авторизация
No comments
«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Культура
23 октября 10:31

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Когда музей получит федеральный статус, кто будет платить за посещение и как скоро для горожан и туристов откроют башни в устье Псковы и в Варлаамовском углу
Подарок к Новому году

Культура / Событие
22 октября 10:20

Подарок к Новому году

Доработанный гимн области псковичи получат в подарок под бой курантов (АУДИО)
Как Псков готовится к 800-летию Александра Невского

Культура / Событие
18 октября 14:28

Как Псков готовится к 800-летию Александра Невского

Дно Чудского озера обследуют, про легендарного князя снимут фильм, в области появятся новые туристические объекты