Более 70 артистов выступят перед псковичами 30 ноября в День казачьей культуры

В субботу, 30 ноября, в 16.00 в Доме офицеров (Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 5) пройдет День казачьей культуры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Зрителей ждут выступления творческих коллективов и сольных исполнителей из Пскова и области, в репертуаре которых присутствует тема казачества.

Более 70 артистов продемонстрируют концертные номера, среди которых прозвучат песни, такие как: «Шел казак», «В лесу зеленом», «Загорелась во поле калина» – плясовая песня Ставропольского края.

Самобытные казачьи песни и танцы погрузят гостей в атмосферу казачьей культуры и традиций. В рамках концертной программы состоится знакомство с мастером декоративно-прикладного творчества Юрием Александровичем Андреевым – старейшиной псковского казачьего круга. А перед началом концерта Андрей Ролецкий – гармонист, исполнитель русского фольклора и старинных казачьих песен проведет игровой мастер-класс, посвященный казачьим играм и забавам.