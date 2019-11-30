Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Семейного дебошира из Красногородска приговорили к 320 часам обязательных работ

30 ноября 2019 года, 11:24

В Красногородском районе семейного дебошира осудили за высказанную угрозу убить сожительницу и её сестру. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В суде установлено, что в мае нынешнего года этот 24-летний молодой человек был пьян и находился в доме сожительницы, в присутствии их малолетнего ребёнка. В один момент он начал высказал угрозы убийством в адрес женщины, ругался на неё матом и пытался избить. Женщина испугалась и обратилась за помощью в полицию.

Кроме этого было установлено, что этот же парень в июне нынешнего года также в пьяном состоянии угрожал убийством сестре своей сожительницы. Причем свою вину в суде он отрицал.

В результате суд признал семейного дебошира виновным и назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Красногородске прокуратура заставила ТСЖ установить площадку для мусорных контейнеров
О работе с Telegram-каналами расскажет блогер Олеся Рябцева на медиафоруме в Пскове
Более 70 артистов выступят перед псковичами 30 ноября в День казачьей культуры
В Пскове ищут очевидцев столкновения ГАЗа и «Лады Весты» на улице Коммунальной
Чтобы попасть на фестиваль «Кукарача», псковичам нужно получить пригласительные билеты
Жительница Красногородска задолжала своим детям алиментов на 800 тысяч рублей
Житель Великих Лук хотел заработать на бирже, но попал на мошенников
Находившаяся в розыске 36-летняя великолучанка благополучно вернулась домой
Повлиял ли интернет на телевидение, узнают псковичи у ведущего телеканала «Россия-24» Дмитрия Щугорева

Комментарии

Авторизация
No comments
Цифра не столь отдалённая

Общество
29 ноября 16:00

Цифра не столь отдалённая

В колонии под Себежем осужденные не только принимают сигнал цифрового ТВ, но и создают ролики для собственной студии (ФОТО)
Лесоворот

Общество / Экология
28 ноября 10:10

Лесоворот

Основная причина гибели лесов в Псковской области — это не работа черных лесорубов и не пожары, а ветер и снег
Плати меньше, успевай больше

Общество
28 ноября 10:06

Плати меньше, успевай больше

Как электронные сервисы упрощают жизнь