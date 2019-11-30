Семейного дебошира из Красногородска приговорили к 320 часам обязательных работ

В Красногородском районе семейного дебошира осудили за высказанную угрозу убить сожительницу и её сестру. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В суде установлено, что в мае нынешнего года этот 24-летний молодой человек был пьян и находился в доме сожительницы, в присутствии их малолетнего ребёнка. В один момент он начал высказал угрозы убийством в адрес женщины, ругался на неё матом и пытался избить. Женщина испугалась и обратилась за помощью в полицию.

Кроме этого было установлено, что этот же парень в июне нынешнего года также в пьяном состоянии угрожал убийством сестре своей сожительницы. Причем свою вину в суде он отрицал.

В результате суд признал семейного дебошира виновным и назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ.