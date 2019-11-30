Чтобы попасть на фестиваль «Кукарача», псковичам нужно получить пригласительные билеты

Жители Пскова могут получить бесплатные пригласительные билеты на финал третьего фестиваля для детей из детских домов и интернатных учреждений «Кукарача». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодёжном центре.

Чтобы получить пригласительные билеты, нужно прийти по адресу: Псков, улица Максима Горького, дом 15 (Молодёжный центр) с 9.30 до 18.00 в будние дни. Количество билетов ограничено.

Напомним, что финал фестиваля пройдёт 7 декабря на сцене Городского культурного центра (Псков, площадь Ленина, дом 1). Начало в 19.00.

Зрителей гала-концерта ждут выступления детей в номинациях: «Вокал», «Художественное слово» и «Хореография».

Основной фестиваля является повышение творческой культуры подрастающего поколения Пскова и Псковской области, попавшего в трудную жизненную ситуацию.