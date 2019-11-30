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Общество

Жительница Красногородска задолжала своим детям алиментов на 800 тысяч рублей

30 ноября 2019 года, 10:00

В Красногородске будут судить женщину, которая не хочет содержать своих детей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что эту женщину в марте 2013 года, на основании решения суда, обязали ежемесячно платить алименты на содержание детей до их совершеннолетия в размере одной трети заработка.

Это обстоятельство никаким образом не повлияло на поведение матери - алименты не уплачиваются, мер к официальному трудоустройству она не предприняла. Несмотря на привлечение ее к административной ответственности и разъяснение судебным приставом о нарушения закона она не изменила свой образ жизни. Сейчас долг по алиментам составляет почти 800 тысяч руб.

Женщине грозит лишение свободы до одного года.

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