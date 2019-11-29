Житель Великих Лук хотел заработать на бирже, но попал на мошенников

Пожилой мужчина остался без денег в результате обманных действий неизвестных. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 65-летний великолучанин заинтересовался сайтом, на котором предлагалось легко и быстро заработать деньги. После того, как он зарегистрировался здесь, ему стали звонить неизвестные, предлагавшие свои услуги в игре на интернет-бирже. Великолучанин внес на счет в общей сложности 91 тысячу рублей.

Однако, когда пенсионер попытался вывести вложенные средства на свою банковскую карту, – ему это не удалось. На контакт с ним «доброжелатели» из Сети выходить перестали. В итоге, потерпевший обратился за помощью к полицейским.

Сейчас по этому факту проводится проверка.