Находившаяся в розыске 36-летняя великолучанка благополучно вернулась домой

Полицейские установили местонахождение находившейся в розыске 36-летней Николаевой Елены Васильевны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД,
Полицейские установили местонахождение находившейся в розыске 36-летней Николаевой Елены Васильевны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД,
Выяснилось, что сегодня Елена Николаева вернулась домой. Она проживает в доме по улице Водной в Великих Луках. С ней всё в порядке.
Полиция выражает благодарность всем гражданам и представителям средств массовой информации, оказавшим содействие органам внутренних дел в розыске женщины.