Находившаяся в розыске 36-летняя великолучанка благополучно вернулась домой

Полицейские установили местонахождение находившейся в розыске 36-летней Николаевой Елены Васильевны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД,

Ранее сообщалось, что эта жительница Великих Лук 27 ноября ушла из дома по месту жительства. И ее местонахождение оставалось неизвестным.

Выяснилось, что сегодня Елена Николаева вернулась домой. Она проживает в доме по улице Водной в Великих Луках. С ней всё в порядке.

Полиция выражает благодарность всем гражданам и представителям средств массовой информации, оказавшим содействие органам внутренних дел в розыске женщины.