Повлиял ли интернет на телевидение, узнают псковичи у ведущего телеканала «Россия-24» Дмитрия Щугорева

Модератором второго Псковского медиафорума, который состоится 6 декабря на базе Псковского государственного университета, выступит российский журналист, ведущий и корреспондент телеканала «Россия-24» Дмитрий Щугорев. Известный журналист расскажет о том, как делать новости 21 века, сообщает сайт вуза.
Мы уже лет 20 слышим фразы: «телек сыграет в ящик», «интернет убьет телек. Но почему-то этого не происходит. Но и ТВ сейчас - это уже не то телевидение, что 20 лет назад.
Дмитрий Щугоев,«Что же произошло, и что на что повлияло: Интернет на телевидение или наоборот? Порассуждаем вместе», - предлагает федеральный эксперт.
ведущий и корреспондент телеканала «Россия-24»
Напомним, второй Псковский медиафорум соберёт вместе ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов средств массовой информации области, журналистов.
Организаторами форума выступаю администрация Псковской области, Медиахолдинг Псковской области и ПсковГУ.
Полная программа форума доступна по этой ссылке. Регистрация ещё продолжается.