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Политика

СК проверяет законность перевозки пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Новоржеском районе

29 ноября 2019 года, 14:03

В Новоржевском районе следователи проводят проверку в связи с ДТП с пассажирским автобусом, при котором пострадали дети. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Авария произошла 29 ноября около 8.30 в Новоржевском районе на втором километре дороги «Новоржев – Кудеверь». Водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Иваньково – Новоржев, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

СК проверяет законность перевозки пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Новоржеском районе
Предварительно причиной ДТП в Новоржевском районе называют гололедицу на дороге.
Фото предоставлено пресс-службой областного СУ СК.
По предварительным данным, в салоне находились десять пассажиров, из них семеро детей. В настоящее время есть информация о трёх пострадавших детях.

Следственные органы, в связи с дорожной аварией с участием рейсового автобуса, начали проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров, в том числе детей.

Отметим, что губернатор Псковской области взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим в этом ДТП.

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