СК проверяет законность перевозки пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Новоржеском районе

В Новоржевском районе следователи проводят проверку в связи с ДТП с пассажирским автобусом, при котором пострадали дети. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Авария произошла 29 ноября около 8.30 в Новоржевском районе на втором километре дороги «Новоржев – Кудеверь». Водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Иваньково – Новоржев, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.