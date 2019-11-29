Бесплатно провериться на ВИЧ псковичи смогут 30 ноября в клубе «ТИР»

Псков присоединился к седьмой Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проходит с 25 ноября по 1 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В субботу, 30 ноября, все желающие смогут принять участие в викторине по вопросам заражения, передачи и диагностики ВИЧ и СПИД, а также бесплатно сделать экспресс-тест на выявление антител к ВИЧ. Мероприятие состоится в клубе «ТИР».

Отметим, что за прошедшие 10 месяцев нынешнего года в «Центре СПИД» медицинское освидетельствование прошли 132 тысячи 747 человек. Общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди жителей Псковской области с 1991 по 2019 год составляет 1 тысяча 253 человека. Из них под медицинским наблюдением в «Центре СПИД» состоит 1 тысяча 42 пациента. Это составляет 86,3% от числа лиц, живущих с ВИЧ в Псковской области (в среднем по Российской Федерации этот показатель составляет 69,2%).