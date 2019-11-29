Псковских водителей призывают не рисковать на дорогах и следить за скоростью

Госавтоинспекция призывает владельцев автомобилей в Псковской области быть крайне внимательными на дорогах и следить за изменением погоды. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Как показывает практика, с ухудшением погоды на дорогах резко возрастает количество аварий. Водители слишком часто полагаются на свои силы и технические возможности своего автомобиля. В связи с этим всех автолюбителей призывают быть особенно осторожными при ухудшении погоды: снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, избегать рискованных обгонов и выездов на встречную полосу движения.

Пешеходам также необходимо помнить о мерах безопасности: переходить дорогу нужно только в установленных местах и обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде в тёмное время суток.