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Общество

Как создавать креативные Instagram Stories, расскажет эксперт на втором Псковском медиафоруме

28 ноября 2019 года, 17:50

Директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов станет одним из спикеров второго Псковского медиафорума, который пройдёт в ПсковГУ 6 декабря. Об этом сообщает сайт университета.

Instagram вытесняет «TikTok» и «Likee». Это потому что мы устали помнить. Мы ничего не хотим хранить. Наша коммуникационная история только сейчас. Она живет сутки. Потом будет что-то новое. Классические медиа вынуждены дрейфовать в этом направлении.

К примеру, корреспонденты китайского CCTV из командировок снимают 15-20 секундные (а-ля сторис) материалы. И даже не делают сюжетов по возвращению.

Как создавать креативные Instagram Stories, расскажет эксперт на втором Псковском медиафорумеДенис Терехов,
директор агентства «Социальные сети» 
Федеральный эксперт на своей лекции «Устать помнить. Эпоха коммуникаций длиной в 24 часа» расскажет, как создавать креативы, если они уже через сутки будут неактуальными, как строить коммуникационную стратегию и планировать медиа-планы.

Напомним, Псковский медиафорум в этом году соберет вместе ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ области, журналистов.

Организаторами форума выступаю администрация Псковской области, Медиахолдинг Псковской области и Псковский государственный университет.

Полная программа форума доступна по этой ссылке. Регистрация ещё продолжается.

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