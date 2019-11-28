Как создавать креативные Instagram Stories, расскажет эксперт на втором Псковском медиафоруме

Директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов станет одним из спикеров второго Псковского медиафорума, который пройдёт в ПсковГУ 6 декабря. Об этом сообщает сайт университета.
Директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов станет одним из спикеров второго Псковского медиафорума, который пройдёт в ПсковГУ 6 декабря. Об этом сообщает сайт университета.
Instagram вытесняет «TikTok» и «Likee». Это потому что мы устали помнить. Мы ничего не хотим хранить. Наша коммуникационная история только сейчас. Она живет сутки. Потом будет что-то новое. Классические медиа вынуждены дрейфовать в этом направлении.
К примеру, корреспонденты китайского CCTV из командировок снимают 15-20 секундные (а-ля сторис) материалы. И даже не делают сюжетов по возвращению.
Напомним, Псковский медиафорум в этом году соберет вместе ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ области, журналистов.
Организаторами форума выступаю администрация Псковской области, Медиахолдинг Псковской области и Псковский государственный университет.
Полная программа форума доступна по этой ссылке. Регистрация ещё продолжается.