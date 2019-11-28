Как создавать креативные Instagram Stories, расскажет эксперт на втором Псковском медиафоруме

Instagram вытесняет «TikTok» и «Likee». Это потому что мы устали помнить. Мы ничего не хотим хранить. Наша коммуникационная история только сейчас. Она живет сутки. Потом будет что-то новое. Классические медиа вынуждены дрейфовать в этом направлении.

К примеру, корреспонденты китайского CCTV из командировок снимают 15-20 секундные (а-ля сторис) материалы. И даже не делают сюжетов по возвращению.