Стало известно, какой будет программа второго Псковского медиафорума (РЕГИСТРАЦИЯ)

В пятницу, 6 декабря, в Псковском государственном университете начнёт свою работу второй Псковский медиафорум.
В пятницу, 6 декабря, в Псковском государственном университете начнёт свою работу второй Псковский медиафорум.
Участников Медиафорума ждёт лекция о работе с Telegram-каналами, которую проведет известный журналист и блогер Олеся Рябцева.
На форуме запланирована серия круглых столов, которые будут связаны с перспективами развития печатных и сетевых изданий, цифровизацией телевидения, а также освещением национальных проектов в СМИ.
Отдельный круглый стол будет посвящён проекту «Без срока давности».
Подать заявку можно по этой ссылке.
Официальный хештег II Псковского медиафорума: #медиафорум60.