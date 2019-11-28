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Общество

Стало известно, какой будет программа второго Псковского медиафорума (РЕГИСТРАЦИЯ)

28 ноября 2019 года, 16:18

В пятницу, 6 декабря, в Псковском государственном университете начнёт свою работу второй Псковский медиафорум.

Стало известно, какой будет программа второго Псковского медиафорума (РЕГИСТРАЦИЯ)
Форум откроется пленарным заседанием «Новые вызовы современным медиа. Медиа как важнейший элемент войны и мира». Как и в прошлом году, модератором дискуссии выступит ведущий телеканала «Россия 24» Дмитрий Щугорев.

Участников Медиафорума ждёт лекция о работе с Telegram-каналами, которую проведет известный журналист и блогер Олеся Рябцева.

На форуме запланирована серия круглых столов, которые будут связаны с перспективами развития печатных и сетевых изданий, цифровизацией телевидения, а также освещением национальных проектов в СМИ.

Отдельный круглый стол будет посвящён проекту «Без срока давности».

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Завершится медиафорум встречей главы региона Михаила Ведерникова с представителями средств массовой информации в формате «Без галстуков».

Подать заявку можно по этой ссылке.

Официальный хештег II Псковского медиафорума: #медиафорум60.

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