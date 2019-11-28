Стало известно, какой будет программа второго Псковского медиафорума (РЕГИСТРАЦИЯ)

28 ноября 09:59 Мусоропровод — тормоз сортировки С контейнеров для раздельного сбора мусора воруют крышки, бумага и пленка не годны в переработку из-за пищевых загрязнений, а «Титан-Полимер» не только будет производить пластик, но может заняться и переработкой использованного