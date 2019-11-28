В Псковской области ввели штрафы за игнорирование депутатских запросов

За нарушение сроков ответа на депутатские запросы в Псковской области ввели административную ответственность. Решение об этом было принято 28 ноября депутатами Псковского областного собрания во время 37-й сессии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Эта ответственность будет распространятся на должностные лица органов государственной власти области и местного самоуправления, а также на руководителей организаций и общественных объединений.

В случае предоставления сведений в неполном объёме или в искажённом виде ответственным лицам грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

Кроме того, за нарушения при ответе на обращения депутатов регионального парламента и представительных органов местного самоуправления должностному лицу может грозить предупреждение.