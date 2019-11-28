В 2020 году средняя заработная плата в Псковской области вырастет до 28 тысяч рублей

Бюджет Псковской области на 2020 год и плановый двухлетний период принят в первом чтении. Решение об этом 28 ноября приняли депутаты Псковского областного собрания во время 37-й сессии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

С докладом по основным параметрам областного бюджета выступила заместитель губернатора Псковской области Татьяна Баринова. Доходы главного финансового документа области составляют 34,8 миллиарда рублей, расходы — 36,4 миллиарда рублей.

«Дефицит в 1,5 миллиарда рублей не превышает разрешенные показатели. Уже началась работа по подписанию соглашений с Министерствами по предоставлению дополнительного финансирования», - сообщила Татьяна Баринова.

По словам замгубернатора, ожидается, что Псковская область получит около 4 миллиардов рублей. Средства также будут предусмотрены и в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития.

«Ключевыми задачами является достижение целей, установленных «майскими» Указами президента России», - заметила Татьяна Баринова и добавила, что в 2020 году средняя заработная плата повысится с 26 до 28 тысяч рублей, а бюджет сохранит социальную направленность.

Также, в ходе сессии депутаты приняли бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на следующий год и плановый двухлетний период.

По плану, общий объем финансирование составит 8,1 миллиарда рублей, на 2021 и 2022 годы планируется выделить 8,6 и 9,1 миллиарда рублей соответственно.