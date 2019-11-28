Спектакль «Голоса православного Пскова» покажут с использованием компьютерной графики

В субботу, 7 декабря, в 14.00 на Большой сцене Псковского академического театра драмы имени Александра Сергеевича Пушкина состоится премьера историко-просветительского спектакля «Голоса православного Пскова». Автор постановки – художественный руководитель Дмитрий Месхиев. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Актеры театра расскажут об истории псковских средневековых храмов, о христианских святых и великих чудесах, которым эти храмы были посвящены. Прозвучат стихи выдающихся русских поэтов и русские духовные песнопения. А средства современной компьютерной графики позволят оживить образы средневекового Пскова, чья история немыслима без православной веры и традиций.

Вход на спектакль свободный. Пригласительные можно взять в кассе театра (Псков, улица Пушкина, дом 13). Возможно бронирование по этой ссылке.

Возрастное ограничение: 6+