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Спорт

Опубликовано расписание хоккейного турнира на Кубок губернатора Псковской области

28 ноября 2019 года, 14:36

С 29 ноября по 1 декабря в Пскове пройдёт хоккейный турнир на Кубок губернатора области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Хозяевами льда на турнире выступят хоккеисты псковского «Торнадо». Участниками состязаний также станут две питерские команды – «Ленпроект» и сборная СПБХЛ, а также «Славия» из Великого Новгорода.

Обслуживать игры будут полные судейские бригады по 11 человек. Главным судьёй выступит судья Всесоюзной категории Константин Палачев. В перерывах между играми зрителей ждёт развлекательная программа. Кроме того, будет организована прямая трансляция всех игр турнира

ПРОГРАММА

Пятница, 29 ноября

18:00 - «Торнадо» Псков – «Славия» (Великий Новгород).

Суббота, 30 ноября

18:00 - «Ленпроект» Санкт-Петербург – «Торнадо» (Псков).

20:15 - «Сборная СПбХЛ» – «Славия» (Великий Новгород).

Воскресенье, 1 декабря

13:00 - «Славия» Великий Новгород – «Ленпроект» (Санкт-Петербург).

15:15 - «Торнадо» Псков – «Сборная СПбХЛ».

17:15 - Награждение.

Матч «Ленпроект» Санкт-Петербург – «Сборная СПбХЛ» будет сыгран в Санкт-Петербурге 28 ноября. Начало в 22.30.

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