Опубликовано расписание хоккейного турнира на Кубок губернатора Псковской области

С 29 ноября по 1 декабря в Пскове пройдёт хоккейный турнир на Кубок губернатора области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Хозяевами льда на турнире выступят хоккеисты псковского «Торнадо». Участниками состязаний также станут две питерские команды – «Ленпроект» и сборная СПБХЛ, а также «Славия» из Великого Новгорода.

Обслуживать игры будут полные судейские бригады по 11 человек. Главным судьёй выступит судья Всесоюзной категории Константин Палачев. В перерывах между играми зрителей ждёт развлекательная программа. Кроме того, будет организована прямая трансляция всех игр турнира