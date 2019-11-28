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Общество

Дальнобойщик-белорус поблагодарил пушкиногорских полицейских за раскрытие кражи денег из его автомобиля

28 ноября 2019 года, 12:30

По «горячим следам» в полицейские Пушкиногорские района раскрыли кражу крупной денежной суммы у водителя-дальнобойщика. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, вечером 26 ноября в островской деревне Крюки 37-летнего водителя большегруза «Мерседес-Бенц», следовавшего по федеральной трассе из Санкт-Петербурга в Беларусь, две женщины попросили подвезти их до Опочки. Водитель отказывать не стал.

У деревни Велье Пушкиногорского района попутчицы вышли. А на ближайшей заправке в Опочке водитель, являющийся гражданином Республики Беларусь, обнаружил, что из портмоне, лежавшего в кабине, пропали 1310 евро, 11 тысяч 300 рублей и 20 белорусских рублей. Потерпевший обратился за помощью к полицейским.

Благодаря грамотной работе, стражи порядка установили личность подозреваемой в совершении этого преступления. Ею оказалась безработная 42-летняя жительница Опочки. Все похищенные деньги вернули владельцу.

Отметим, что водитель большегруза искренне благодарен оперуполномоченным уголовного розыска отделения МВД России по Пушкиногорскому району старшему лейтенанту полиции Алексею Алексееву и лейтенанту полиции Дмитрию Боровкову, активно участвовавшим в раскрытии преступления.

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