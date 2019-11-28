Трое детей погибли на пожарах с начала года в Псковской области

В начала года на пожарах в Псковской области погибли 65 человек, среди них трое детей. Как рассказал на прошедшей 28 ноября в пресс-центре «Комсомольской правды» пресс-конференции заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного Управления МЧС России по Псковской области Павел Комаров, за аналогичный период прошлого года погиб 81 человек и шестеро детей.

Чтобы избежать печальных последствий, особое внимание в ведомстве уделяют работе с многодетными семьями.

- Мы запросили данные у социальной защиты по таким семья, - сообщил Павел Комаров. - В общей сложности у нас есть данные 4 тысячи 854 места проживания многодетных семей, 3 тысячи 643 места в ходе профилактический мероприятий мы уже посетили