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Общество

В Пскове стали известны адреса приёма вещей благотворительной акции «Щедрый вторник»

28 ноября 2019 года, 11:52

В Псковской области начинается гуманитарный сбор вещей в рамках Всероссийской акции «Щедрый вторник». В Пскове пункты приёма уже работают. С 30 ноября по 3 декабря акция охватит всю Псковскую область, сообщили «Псковской правде» организаторы сбора.

Во вторник, 3 декабря, волонтёры отсортируют собранные вещи. На следующий день состоится передача собранной благотворительной помощи в проектный офис «Команда 2018».

ПУНКТЫ СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В НОЯБРЕ - ДЕКАБРЕ

Проектный офис «Команда 2018». Группа «ВКонтакте».

Адрес: Псков, улица Некрасова, дом 19.

Среда, 27 ноября, с 10.00 до 14.00. Пятница, 29 ноября, с 16.00 до 18.00. Суббота, 30 ноября, с 12.00 до 16.00.

ПОООМС «Дети - Наше будущее». Группа «ВКонтакте».

Адрес: Псков, Рижский проспект, дом 31.

Понедельник – среда: с 11.00 до 14.00. Вторник – четверг: с 15.00 до 17.00.

ПРОО «Зоозащита». Группа «ВКонтакте».

Адрес: Псков, улица Новгородская, дом 7.

Ежедневно с 13.00 до 17.00.

Детский фонд. Группа «ВКонтакте».

Адрес: Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 2а (кабинет №14 и №15).

Псковское отделение Красного Креста. Группа «ВКонтакте».

Адрес: Псков, улица Советская, дом 85.

Ежедневно с 9.00 до 17.00.

Отделения Почты России в населенных пунктах более 1000 человек. Сайт.

В Единые дни сбора с 30 ноября до 3 декабря.

Склад БФ «Вознеси сердце».

Адрес: Псков, улица Юбилейная, дом 62а.

Четверг и воскресенье с 18.00 до 20.00.

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