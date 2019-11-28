В Пскове стали известны адреса приёма вещей благотворительной акции «Щедрый вторник»

В Псковской области начинается гуманитарный сбор вещей в рамках Всероссийской акции «Щедрый вторник». В Пскове пункты приёма уже работают. С 30 ноября по 3 декабря акция охватит всю Псковскую область, сообщили «Псковской правде» организаторы сбора.
Во вторник, 3 декабря, волонтёры отсортируют собранные вещи. На следующий день состоится передача собранной благотворительной помощи в проектный офис «Команда 2018».
Проектный офис «Команда 2018». Группа «ВКонтакте».
Адрес: Псков, улица Некрасова, дом 19.
Среда, 27 ноября, с 10.00 до 14.00. Пятница, 29 ноября, с 16.00 до 18.00. Суббота, 30 ноября, с 12.00 до 16.00.
ПОООМС «Дети - Наше будущее». Группа «ВКонтакте».
Адрес: Псков, Рижский проспект, дом 31.
Понедельник – среда: с 11.00 до 14.00. Вторник – четверг: с 15.00 до 17.00.
ПРОО «Зоозащита». Группа «ВКонтакте».
Адрес: Псков, улица Новгородская, дом 7.
Ежедневно с 13.00 до 17.00.
Детский фонд. Группа «ВКонтакте».
Адрес: Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 2а (кабинет №14 и №15).
Псковское отделение Красного Креста. Группа «ВКонтакте».
Адрес: Псков, улица Советская, дом 85.
Ежедневно с 9.00 до 17.00.
Отделения Почты России в населенных пунктах более 1000 человек. Сайт.
В Единые дни сбора с 30 ноября до 3 декабря.
Склад БФ «Вознеси сердце».
Адрес: Псков, улица Юбилейная, дом 62а.
Четверг и воскресенье с 18.00 до 20.00.