В Пскове стали известны адреса приёма вещей благотворительной акции «Щедрый вторник»

В Псковской области начинается гуманитарный сбор вещей в рамках Всероссийской акции «Щедрый вторник». В Пскове пункты приёма уже работают. С 30 ноября по 3 декабря акция охватит всю Псковскую область, сообщили «Псковской правде» организаторы сбора.

Во вторник, 3 декабря, волонтёры отсортируют собранные вещи. На следующий день состоится передача собранной благотворительной помощи в проектный офис «Команда 2018».