Автомобильную переправу через ручей Петь восстановили в Пушкиногорском районе

В Пушкиногорском районе восстановлена автомобильная переправа через ручей Петь, связывающая деревню Бобры с районом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, ранее с просьбой помочь в обеспечении автомобильной переправы к главе региона Михаилу Ведерникову обратилась местная жительница.

Работы по обустройству моста подрядной организацией завершились в срок. На объекте уложили опорные балки, устроили переезд и возвели ограждение.

Возведение моста – в это лишь первый этап работ на этом участке. В 2020 году планируется отремонтировать около 500 метров дороги от федеральной трассы Р-23 до деревни Бобры. Сейчас грунтовая дорога проходит по полю через лесной массив и заболоченную местность.