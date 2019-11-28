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Общество

Автомобильную переправу через ручей Петь восстановили в Пушкиногорском районе

28 ноября 2019 года, 11:17

В Пушкиногорском районе восстановлена автомобильная переправа через ручей Петь, связывающая деревню Бобры с районом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Автомобильную переправу через ручей Петь восстановили в Пушкиногорском районе
Восстановительные работы были завершены в срок.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Напомним, ранее с просьбой помочь в обеспечении автомобильной переправы к главе региона Михаилу Ведерникову обратилась местная жительница.

Работы по обустройству моста подрядной организацией завершились в срок. На объекте уложили опорные балки, устроили переезд и возвели ограждение.

Возведение моста – в это лишь первый этап работ на этом участке. В 2020 году планируется отремонтировать около 500 метров дороги от федеральной трассы Р-23 до деревни Бобры. Сейчас грунтовая дорога проходит по полю через лесной массив и заболоченную местность.

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