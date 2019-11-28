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Общество

До 1 декабря жителям Псковской области нужно определиться с переводом пенсионных накоплений

28 ноября 2019 года, 10:52

До 1 декабря жители Псковской области могут подать заявление о переводе пенсионных накоплений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

Сейчас в территориальных подразделениях Пенсионного фонда РФ по Псковской области завершается кампания по приему от граждан заявлений о переводе пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). 

Так, по предварительным данным, 296 жителей области приняли решение об изменении способа управления своими пенсионными накоплениями. Из них 2 человека  перешли из ПФР в НПФ; 281 человек вернулся из НПФ в ПФР; 13 человек перешли из одного НПФ в другой НПФ.

Заявление можно подать в любом территориальном подразделении Пенсионного фонда РФ лично или через представителя,  действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности. При себе достаточно иметь документ, удостоверяющий личность.

Также можно подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг.

Обязательным условием для перехода из ПФР в НПФ или из одного НПФ в другой НПФ кроме заявления является наличие договора об обязательном пенсионном страховании с новым НПФ. Договор с НПФ должен быть оформлен до подачи заявления. 

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