В Пскове будущие мамы узнали о важности установки детских автомобильных кресел

В Псковском перинатальном центре будущим мамам рассказали об использовании детских удерживающих устройств. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
В Псковском перинатальном центре будущим мамам рассказали об использовании детских удерживающих устройств. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Профилактические меры дают свой результат. Так, опрос, проведённый сотрудниками Госавтоинспекции региона, показал, что все будущие мамы, участвовавшие в этой акции, пришли к единодушному мнению - безопасность ребёнка зависит прежде всего от нас самих. И поэтому эти женщины уже приобрели автокресла.