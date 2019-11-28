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Общество

В Пскове будущие мамы узнали о важности установки детских автомобильных кресел

28 ноября 2019 года, 10:23

В Псковском перинатальном центре будущим мамам рассказали об использовании детских удерживающих устройств. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В Пскове будущие мамы узнали о важности установки детских автомобильных кресел
С автокреслом поездка в автомобиле будет безопасной и комфортной.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Подобные лекции прослушали уже более ста псковичек. Тренинги проходят в перинатальном центре еженедельно. Его работники и представители Госавтоинспекции объясняют необходимость использования детских удерживающих устройств с рождения малыша. В качестве наглядного примера полицейские показывают и рассказывают на макете о конструкции автомобильного кресла, а также способах его крепления в салоне.

Профилактические меры дают свой результат. Так, опрос, проведённый сотрудниками Госавтоинспекции региона, показал, что все будущие мамы, участвовавшие в этой акции, пришли к единодушному мнению - безопасность ребёнка зависит прежде всего от нас самих. И поэтому эти женщины уже приобрели автокресла.

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