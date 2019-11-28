Синоптики рассказали, какие сюрпризы от погоды ждать в декабре в Псковской области

Среднемесячная температура воздуха в декабре на территории Псковской области ожидается около климатической нормы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Месячная сумма осадков ожидается 70-110 % от нормы. Осадки преимущественно в виде снега, периодами, при оттепелях, в виде мокрого снега.

В первой половине месяца преобладающие дневные температуры составят -1…-6 °C, в отдельные дни при оттепелях с повышением до -2…+3 °C. Преобладающие ночные температуры воздуха ожидаются в пределах -4…-9 °C, в отдельные ночи с повышением до 0…-5 °C.

Во второй половине месяца преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах -5…-10 °C, при оттепелях с повышением до -3…+2 °C. Преобладающие ночные температуры прогнозируются -8…-13 °C, в отдельные ночи возможно понижение до -15…-18 °C.

При смене атмосферных фронтов возможно усиление ветра до 18 метров в секунду, с осадками в виде снега, мокрого снега.