В 40-дневный Рождественский пост вступают православные жители Псковской области

В четверг, 28 ноября, у православных начался Рождественский пост, который продлится до 6 января включительно, и завершится празднование Рождества Христова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Обычно начало Рождественского поста приходится на 27 ноября, но в нынешнем году верующие начинают поститься на день раньше, потому как день памяти апостола Филиппа приходится на среду, а среда по церковному уставу день воздержания.

Этот пост не отличается особой строгостью, во многие дни можно есть рыбу. И уже начиная с 4 декабря – праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы - в храмах начинают звучать рождественские песнопения.

Отметим, Рождественский пост отмечается в исторических источниках с IV века, изначально он длился 7 дней, но в 1166 году по решению константинопольского патриарха Луки Хрисоверга стал сорокадневным.