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Происшествия

Жителя великолукского общежития подозревают в краже электронных денег у своей соседки

27 ноября 2019 года, 17:24

В городе на Ловати возбудили уголовное дело после кражи денег с банковской карты у местной жительницы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, что в августе нынешнего года 56-летняя великолучанка обнаружила пропажу денежных средств со своей банковской карты. Ущерб составил около 16 тысяч рублей. За помощью она обратилась к полицейским.

Стражи порядка выяснили, что по месту жительства женщины в общежитии по улице Маршала Жукова в Великих Луках, пока хозяйки не было дома, неизвестный воспользовался её телефоном. С помощью мобильного банка злоумышленник перевел деньги на свою карту. Подозреваемым оказался 31-летний сосед потерпевшей по квартире.

Возбуждено уголовное дело.

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