Как правильно пользоваться огнетушителем, напомнили жителям Псковской области

Спасатели напоминают жителям Псковской области, что огнетушители не только позволяют в течение кратчайшего времени потушить пожар, но и дают возможность предотвратить стремительное распространение пламени. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Каждый человек должен знать, как устроен, как действует огнетушитель, и уметь обращаться с ним. Приведем правила его использования:

1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на очаг возгорания и начните тушение;

2. Огнетушитель следует держать вертикально;

3. Огнетушитель должен храниться вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей, при средней температуре, вне досягаемости детей.

В доме, офисе и автомобиле следует иметь огнетушители, которые смогут свести риск возникновения и распространения пожара к минимуму.

«Приобретая средство пожаротушения, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его применению, предварительно научитесь пользоваться этим устройством. Не используйте огнетушители с истекшим сроком годности!», - подчеркнули в ведомстве.