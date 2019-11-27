Стало известно, какое оборудование для диагностики и лечения онкологии поступило в Псков и Великие Луки

В Псковский онкологический диспансер поступило современное медицинское оборудование, которое позволило серьезно обновить материально-техническую базу патоморфологических отделений Пскова и Великих Лук. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По словам исполняющего обязанности главного врача учреждения Сергея Белявского, псковское патоморфологическое отделение получило современный рентгеновский аппарат с рабочей станцией на три места, позволяющий проводить не только стандартные исследования, но и целый ряд рентгеноскопических. В отделение лучевой терапии областного центра приобретена рентгеновская С-дуга — хирургический аппарат с подвижным электронно-оптическим преобразователем, необходимым для улучшения детализации изображения, что позволит повысить качество предлучевой подготовки пациентов.

Кроме того, в патоморфологическое отделение великолукского филиала онкодиспансера поступило два наркозно-дыхательных аппарата, цифровой маммограф. Муниципальный центр также получил аппарат близкофокусной рентгенотерапии для обеспечения пациентов современными лучевыми методами лечения.

Также материально-техническую базу диспансера в Пскове и его великолукского филиала пополнили УЗИ аппараты экспертного класса, лапароскопрические стойки для проведения малоинвазивных хирургических вмешательств и фиброскопы для осуществления эндоскопических исследований.

Отметим, что на покупку оборудование в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» было направлено более 190 миллионов рублей.