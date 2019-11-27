В Себеже 28 ноября будет работать мобильная приёмная прокурора области

В четверг, 28 ноября, с 11.00 в Себеже будет работать мобильная приемная прокурора области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В рамках работы мобильной приемной принимать граждан будет первый заместитель прокурора области Виктор Тепляков, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Прием состоится в здании прокуратуры Себежского района: Себеж, улица Ленинская, дом 31.

Запись по телефонам: 8(81140) 2-13-07 (прокуратура Себежского района) или 8 (8112) 69-84-25 (прокуратура области).