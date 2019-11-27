В Свердловской области задержали мошенника, обманувшего в интернете великолучанина

В Великих Луках в мошенничестве подозревается житель Свердловской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По версии следствия, 33-летний великолучанин решил купить через интернет спортивное автомобильное кресло для иномарки. Мужчина нашел объявление, связался с продавцом и договорился о продаже. Кресло великолучанину должны были доставить работники транспортной компании. Покупатель перевел на указанный счет 10 тысяч рублей. Однако, на сайте компании своего заказа он так и не обнаружил и понял, что стал жертвой мошенников.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В скором времени полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Свердловской области.

Стражи порядка выехали в этот регион и задержали фигуранта. У него изъяли ноутбук, мобильный телефон и банковскую карту. Молодой человек дал признательные показания.