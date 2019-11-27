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Общество

На ближнем Завеличье в скором времени заработают два новых светофора

27 ноября 2019 года, 12:19

В ближайшее время в Пскове заработает новый светофор, установленный на Рижском проспекте в районе рынка «Маяк». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, сейчас идёт монтаж светофорного объекта на пересечении улиц Розы Люксембург и Максима Горького. Его устанавливают по просьбам родителей учеников специальной коррекционной школы №7, расположенной неподалёку от этого перекрестка.

Отметим, что чуть больше недели назад в областном центре заработал новый светофор на проспекте Энтузиастов. Его установили по поручению губернатора Псковской области, которое было связано с резонансным ДТП, при котором погибла 6-летняя девочка. Мотоциклисту, сбившему ребёнка, дали всего четыре года.

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