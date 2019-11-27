Тайны бумажных денег раскроют посетителям выставки в псковском торговом комплексе

В торговом комплексе «Империал» в Пскове открылась экспозиция, посвящённая 250-летию появления первых российских бумажных денег. Проработает она до 3 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения Центробанка по Псковской области.

На 20 фотографиях представлены образцы бумажных денег из собрания Музея Банка России. Купюры отражают особенности разных исторических эпох. Завершают выставку современные банкноты, демонстрирующие технологические достижения наших дней.

Экспозиция начинается с первых бумажных ассигнаций, ее завершают первые банкноты Банка России, полностью выполненные из полимерной пленки. Каждая эпоха находит отражение в банкнотах – в оформлении, способах защиты и изготовления. Особенности исторических периодов прослеживаются в образах героев, изображенных на денежных знаках, и в прозвищах, данных народом некоторым деньгам.

Посетителям выставки приоткроется много тайн и загадок таких привычных предметов, как бумажные деньги.