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Спорт

Псковички вернулись с победами из Москвы, выйдя на татами против друг друга

27 ноября 2019 года, 11:23

Псковские спортсменки Татьяна Алексеева и Мария Стронговская взяли золотую и серебряную медаль на первом Чемпионате мира по всестилевому каратэ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Псковички вернулись с победами из Москвы, выйдя на татами против друг друга
Спортсменки Псковской области стали призёрами чемпионата мира по всестилевому каратэ.
Фото областного комитета по спорту.
Участниками соревнований, которые проходили в Москве, стали более 1,5 тысяч бойцов со всего мира.

Псковички приняли участие в соревнованиях в составе сборной России. Каратистки выступили в весовой категории 60 килограммов, бои проводились в полный контакт. Спортсменки одолели на пути к медалям более 10 соперниц, а в финальном поединке вышли друг против друга. По итогам соревнований девушки выполнили нормативы мастера спорта международного класса.

Отметим, что за свою спортивную карьеру Татьяна Алексеева уже три раза становилась чемпионом России по всестилевому каратэ, а Мария Стронговская в 2019 году завоевала «золото» Первенства России.

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