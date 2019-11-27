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Общество

Индивидуальные скидки получат псковичи, отправившись в тур по новостройкам 30 ноября

27 ноября 2019 года, 10:56

В субботу, 30 ноября, псковичи вновь смогут отправиться в тур по новостройкам, сообщил «Псковской правде» организатор мероприятия – «Комсомольская правда – Псков».

Участники очередного тура смогут посетить многоэтажные дома трех современных жилых комплексов на Запсковье и Завеличье.

Будущих новосёлов отвезут в ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, дом 10), SMART-квартал (улицы Инженерная, дом 119 и Юности, дом 24), «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, дом 13) и новый дом на Запсковье (улица Крупская, дом 24.

Участники тура по новостройкам смогут выбрать понравившуюся планировку квартиры, оценить качество использованных при строительстве материалов, виды из окон, имеющуюся социальную инфраструктуру. Также они смогут задать представителю застройщика все интересующие вопросы о доме, системе коммуникаций, благоустройстве прилегающей территории и её  застройке.

Кроме того, потенциальные покупатели смогут обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки и материнского капитала. Участникам тура по новостройкам застройщики предлагают индивидуальную скидку.

Запись по телефону (8112) 702-042.

Отъезд в 11.00 от «Дома печати» (Псков, улица Пароменская, дом 21/33).

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