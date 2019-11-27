Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Троих браконьеров задержали в Пыталовском районе за убийство двух косуль

27 ноября 2019 года, 10:45

В Печорском районе выявили факт незаконной охоты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, 22 октября, в полутора километрах от деревни Пузырёво, на территории общедоступных охотничьих угодий Пыталовского района, сотрудники ДПС задержали троих мужчин, перевозивших в машине мясо косули. Выяснилось, что разрешение на добычу охотничьих ресурсов у них не было.

Прибывшие на место задержания лесничие, обследовали охотничьи угодья, и нашли запрятанные останки двух самцов европейской косули. Размер ущерба составил почти 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Свердловской области задержали мошенника, обманувшего в интернете великолучанина
На ближнем Завеличье в скором времени заработают два новых светофора
Тайны бумажных денег раскроют посетителям выставки в псковском торговом комплексе
Псковички вернулись с победами из Москвы, выйдя на татами против друг друга
Индивидуальные скидки получат псковичи, отправившись в тур по новостройкам 30 ноября
«Храни вас Бог»: обматеривший полицейского глава Печорского района попрощался в соцсетях
Великолучанин, пустивший пулю в подростка из пневматики, предстанет перед судом
На просмотр фильма, посвященного деятельности волонтёров, приглашают жителей Пскова
«Псковские теплосети» должны «Газпрому» 513 миллионов рублей

Комментарии

Авторизация
No comments
Дновско-порховская Венеция

Происшествия
19 ноября 10:46

Дновско-порховская Венеция

Огороды, подвалы и гаражи жителей двух районов из-за сильных дождей оказались залиты водой, повторение паводка возможно весной
Дело о площадке-невидимке

Происшествия
6 ноября 15:45

Дело о площадке-невидимке

Диванные эксперты «зафиксировали» в Острове потустороннюю активность
Взятки не гладки

Происшествия
5 ноября 11:12

Взятки не гладки

Житель Острова может сесть на пять лет за неудачную попытку дать взятку начальнику ГИБДД в Порхове