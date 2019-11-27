Троих браконьеров задержали в Пыталовском районе за убийство двух косуль

В Печорском районе выявили факт незаконной охоты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, 22 октября, в полутора километрах от деревни Пузырёво, на территории общедоступных охотничьих угодий Пыталовского района, сотрудники ДПС задержали троих мужчин, перевозивших в машине мясо косули. Выяснилось, что разрешение на добычу охотничьих ресурсов у них не было.

Прибывшие на место задержания лесничие, обследовали охотничьи угодья, и нашли запрятанные останки двух самцов европейской косули. Размер ущерба составил почти 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.