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Происшествия

Великолучанин, пустивший пулю в подростка из пневматики, предстанет перед судом

27 ноября 2019 года, 10:03

В Великих Луках будут судить мужчину, обвиняемого в покушении на убийство подростка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следователей, вечером 16 июня текущего года предполагаемый злоумышленник в пьяном состоянии находился в своей квартире в городе на Ловати. Прицелившись из окна, он сделал выстрел из спортивного пневматического оружия в подростка, который играл с приятелями во дворе дома. Пуля попала мальчику в грудь, и только благодаря своевременной медицинской помощи он остался жив.

Личность стрелявшего установили на следующий день. Им оказался безработный 44-летний местный житель.

Сейчас обвиняемый изолирован от окружающих. В ближайшее время он окажется на скамье подсудимых.

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