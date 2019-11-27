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Общество

На просмотр фильма, посвященного деятельности волонтёров, приглашают жителей Пскова

27 ноября 2019 года, 09:57

Жителей Пскова приглашают на просмотр фильма о школьном волонтерском движении. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В фильме «Волонтёры будущего» будет показано, как дети способствуют сохранению дикой природы, помогают людям с ограниченными возможностями интегрироваться в общество, заботятся о бездомных животных, разрабатывают полезные IT-продукты, разыскивают останки бойцов Великой Отечественной войны, создают краеведческие музеи, а также используют социальные сети для распространения идей добра и созидательной энергии.

Показ фильмы состоится 5 декабря в 16.30 в Молодежном центре (Псков, улица Максима Горького, дом 15).

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