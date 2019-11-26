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Культура / Событие

В интернете начата регистрация участников II Псковского медиафорума

26 ноября 2019 года, 15:27

Для участия во втором Псковском медиафоруме необходимо заполнить регистрационную форму в электронном виде. Об этом сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Медиафорум пройдет в Псковском государственном университете 6 декабря. В нем примут участие федеральные эксперты, в частности, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, его заместитель и руководитель сетки «МК» в регионах Олег Воробьев, руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров, генеральный директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов, журналист и телеведущая канала «Звезда» Ольга Белова, советник гендиректора телекомпании НТВ Петр Годлевский, журналист и блогер Леся Рябцева, главный редактор портала Daily Storm Алёна Сивкова.

В интернете начата регистрация участников II Псковского медиафорума
В прошлом году Псковский медиафорум собрал экспертов, журналистов и редакторов из России и других государств.
Фото Андрея Степанова.

Тема форума в этом году - «Новые вызовы современным медиа». Круглые столы будут освещать такие темы, как «Печатные СМИ и сетевые издания — закрыть нельзя печатать», «Интернет и телевидение — есть ли жизнь после «цифры». Также участники форума и эксперты обсудят освещение в СМИ национальных проектов и проведут практические секции об активности в социальных сетях и взаимодействии с топом Яндекса.

Напомним, в прошлом году первый Псковский международный медиафорум проходил в конце ноября. Форум собрал ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ Псковской области, журналистов. В нем участвуют гости из разных регионов России, а также из Белоруссии, стран Балтии и других государств 

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