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Общество

О вреде пластика псковичам расскажут на Днях Норвегии

26 ноября 2019 года, 14:44

С 6 по 8 декабря в Пскове впервые пройдут Дни норвежской культуры. Как сообщили «Псковской правде» в Театрально-концертной дирекции Псковской области, мероприятия Дней Норвегии позволят псковичам ближе познакомиться с Северным Королевством, его культурой и традициями. В первый день мероприятия состоится открытие экологической выставки и лекция генерального консула Дага Малмера Халворсена «Пластик в море: мифы и реальность», посвященные крайне актуальной проблеме современности - экологии, в решении которой в глобальных масштабах активно участвует Норвегия.

Вход на все мероприятия свободный.

Организаторами дней культуры Норвегии являются Театрально-концертная дирекция и Генеральное консульство Королевства Норвегия.

ПОДРОБНОСТИ

Программа дней Норвегии в Пскове:

6 декабря

16:00 - передвижная выставка и лекция генерального консула Дага Малмера Халворсена «Пластик в море: мифы и реальность», посвящённые актуальной проблеме современности, в решении которой в глобальных масштабах активно участвует Норвегия. Продолжительность – 1 час.

Проектный офис «Команда 2018», Псков, ул. Некрасова, д. 19

18:00 - показ к/ф «12-й человек», 2017

Медиахолл, Псков, ул. Пушкина, д. 13

7 декабря

13:00 - лекция «Норвежский детектив на гребне волны», посвященная феномену успеха норвежского детективного романа. Читает Екатерина Лавринайтис, переводчик романов Ю Несбё. Продолжительность – 1 час.

Галерея «ЦЕХ», Псков, ул. Пушкина, д. 13

15:00 - концерт «Незнакомые шедевры норвежской классики». Заслуженная артистка России Галина Сидоренко (меццо-сопрано) и лауреат международных конкурсов Станислав Соловьёв (фортепиано) представляют программу, составленную из произведений норвежских композиторов-классиков, оказавшихся в тени великого Грига. Продолжительность концерта – 1 час 15 минут.

Детская музыкальная школа №2 имени М.П. Мусоргского, Псков, ул. Красноармейская, д. 21. Вход свободный по пригласительным билетам.

8 декабря

13:00 - лекция «Норвегия – страна активного отдыха» - презентация Норвегии как туристического направления. Читает Елена Параничева, специалист отдела экономики и развития сотрудничества Генерального консульства. Продолжительность – 1 час.

Галерея «ЦЕХ», Псков, ул. Пушкина, д. 13

14:00 - показ к/ф «Выбор короля», 2016

Медиахолл, Псков, ул. Пушкина, д. 13

6-8 декабря

Передвижная выставка о норвежской детской литературе «Ужасно интересно всё то, что неизвестно», которая знакомит юных читателей с классиками норвежской детской литературы и современными авторами. Выставка в течение 2018-2019 годов постоянно выставляется в районных библиотеках Санкт-Петербурга. Выставка на ролл-апах.

Галерея «ЦЕХ», Псков, ул. Пушкина, д. 13 

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