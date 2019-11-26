О вреде пластика псковичам расскажут на Днях Норвегии

Программа дней Норвегии в Пскове:
6 декабря
16:00 - передвижная выставка и лекция генерального консула Дага Малмера Халворсена «Пластик в море: мифы и реальность», посвящённые актуальной проблеме современности, в решении которой в глобальных масштабах активно участвует Норвегия. Продолжительность – 1 час.
Проектный офис «Команда 2018», Псков, ул. Некрасова, д. 19
18:00 - показ к/ф «12-й человек», 2017
Медиахолл, Псков, ул. Пушкина, д. 13
7 декабря
13:00 - лекция «Норвежский детектив на гребне волны», посвященная феномену успеха норвежского детективного романа. Читает Екатерина Лавринайтис, переводчик романов Ю Несбё. Продолжительность – 1 час.
Галерея «ЦЕХ», Псков, ул. Пушкина, д. 13
15:00 - концерт «Незнакомые шедевры норвежской классики». Заслуженная артистка России Галина Сидоренко (меццо-сопрано) и лауреат международных конкурсов Станислав Соловьёв (фортепиано) представляют программу, составленную из произведений норвежских композиторов-классиков, оказавшихся в тени великого Грига. Продолжительность концерта – 1 час 15 минут.
Детская музыкальная школа №2 имени М.П. Мусоргского, Псков, ул. Красноармейская, д. 21. Вход свободный по пригласительным билетам.
8 декабря
13:00 - лекция «Норвегия – страна активного отдыха» - презентация Норвегии как туристического направления. Читает Елена Параничева, специалист отдела экономики и развития сотрудничества Генерального консульства. Продолжительность – 1 час.
Галерея «ЦЕХ», Псков, ул. Пушкина, д. 13
14:00 - показ к/ф «Выбор короля», 2016
Медиахолл, Псков, ул. Пушкина, д. 13
6-8 декабря
Передвижная выставка о норвежской детской литературе «Ужасно интересно всё то, что неизвестно», которая знакомит юных читателей с классиками норвежской детской литературы и современными авторами. Выставка в течение 2018-2019 годов постоянно выставляется в районных библиотеках Санкт-Петербурга. Выставка на ролл-апах.
Галерея «ЦЕХ», Псков, ул. Пушкина, д. 13