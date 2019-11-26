Подростки выломали карусель и скамейки на новой площадке у детского сада «Кораблик» в Пскове

Новая площадка была установлена чуть меньше двух месяцев назад и сразу стала местом притяжения детей и взрослых. Ее еще официально не открыли, а детвора там разве, что не ночевала.

Особой популярностью пользовалась карусель сиденья которой прикреплены цепочками к высоким стойкам а-ля «Вихрь» в Ботаническом саду. Кататься на ней, судя по написанному в правилах эксплуатации, разрешалось даже тем кому уже 16 лет. Надо ли говорить, что занята она была, практически, круглосуточно. При этом катались на ней преимущественно школьники от 10 лет и старше. Вечером и на выходных собирались целые компании подростков по 10 — 15 человек, периодически со стороны площадки раздавались нецензурные слова и выражения, смех, крики.

Родители малышей, которых практически с площадки вытеснили, периодически делали «взрослым» детям замечания, потому что те умудрялись использовать даже те качели, которые им по возрасту явно не подходили, но результат был лишь временный.