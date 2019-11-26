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Происшествия / ЧП

Подростки выломали карусель и скамейки на новой площадке у детского сада «Кораблик» в Пскове

26 ноября 2019 года, 12:44

Новая площадка была установлена чуть меньше двух месяцев назад и сразу стала местом притяжения детей и взрослых. Ее еще официально не открыли, а детвора там разве, что не ночевала.

Особой популярностью пользовалась карусель сиденья которой прикреплены цепочками к высоким стойкам а-ля «Вихрь» в Ботаническом саду. Кататься на ней, судя по написанному в правилах эксплуатации, разрешалось даже тем кому уже 16 лет. Надо ли говорить, что занята она была, практически, круглосуточно. При этом катались на ней преимущественно школьники от 10 лет и старше. Вечером и на выходных собирались целые компании подростков по 10 — 15 человек, периодически со стороны площадки раздавались нецензурные слова и выражения, смех, крики.

Родители малышей, которых практически с площадки вытеснили, периодически делали «взрослым» детям замечания, потому что те умудрялись использовать даже те качели, которые им по возрасту явно не подходили, но результат был лишь временный.

Подростки выломали карусель и скамейки на новой площадке у детского сада «Кораблик» в Пскове
Новая площадка стала центром притяжения детей со всего района
фото Александра Машкарина

Детский игровой комплекс поделен на две зоны. Для детей до 3 лет предусмотрены песочница, домик и безопасные качалки, а для детей старшего возраста - специальные снаряды. Подростки и взрослые могут заниматься на уличных тренажерах. По просьбам старшего поколения на площадке было установлено 8 скамеек и урн рядом с ними.

И хотя все конструкции выполнены из качественного и прочного металла, карусель все же сломали. В пресс-службе городской администрации сообщили, что она была просто выдрана, несколько скамеек поломаны.

«Псковская правда» направила запрос в Управление городского хозяйства Пскова, чтобы выяснить, что теперь будет с каруселью, собираются ли ее вернуть на площадку после того, как починят и кто будет отвечать за вандализм. 

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Комментарии

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Таня
13:32 26.11.2019

Я надеюсь , что эту карусель не вернут. Это не детская площадка, а вакханалия. С малышом страшно зайти.

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