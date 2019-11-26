Почти три миллиона рублей помог отсудить псковичам Роспотребнадзор

В этом году региональное Управление Роспотребнадзора помогло жителям Псковской области в судах доказать нарушение их прав и истребовать почти три миллиона рублей.

В таких делах Роспотребнадзор как сам подает иски, так и дает заключения.

В этом году ведомство направило в суды 43 заключения и абсолютно все рассматриваемые дела разрешились в пользу потребителей. В общей сложности им присуждено 1 919 600 рублей.

Также Управление самостоятельно подавало иски, с января по сентябрь этого года их было направлено 25, из них 4 – в защиту неопределенного круга потребителей. Все они также получили положительные решения, а потребители, чьи права были нарушены, получили 874 тысячи рублей.