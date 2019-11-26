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Общество

В новые офисы МФЦ в Пскове можно записаться по телефону

26 ноября 2019 года, 11:33

В Пскове открылись два новых офиса регионального Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, один офис находится на улице Юбилейной, 36, второй - на Рокоссовского, 36а. Они заменят офис, который работали в ТРК «Акваполис».

«В Пскове прошла реструктуризация центра государственных услуг. Ни о каком закрытии окон приема речь не ведется. Наоборот, все мероприятия направлены только на увеличение их количества», — прокомментировала директор регионального отделения МФЦ Екатерина Ершова.

В новые офисы можно записаться по телефону, что позволит сэкономить время.

Телефон - 299–297 (доб.110).

Напомним, что МФЦ работает и на ул. Белинскогою. Обратиться туда можно с понедельника по четверг, с 8.00 до 20.00 часов; в пятницу, с 8.00 до 12.00; в субботу, с 9.00 до 18.00. Офис работает без перерыва на обед.

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