Экспертизы по строительству «Титан-Полимера» под Псковом попали в сеть

Руководство предприятия «Титан-Полимер» выложило в открытый доступ на своем сайте заключения экспертов на проект первой очереди предприятия «Титан-Полимер» по производству БОПЭТ-пленки и создание санитарной зоны вокруг него. Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе компании, ранее директор завода на общественных слушаниях предложил познакомить всех желающих с деталями материалов и ответить на все вопросы.

Среди опубликованных документов можно увидеть, например, решение об установлении санитарно-защитной зоны и санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Псковской области, экспертизы по результатам инженерных изысканий и заключение по проектной документации, выданные Госэкспертизой Псковской области.

Активисты Общероссийского народного фронта в регионе принимают вопросы от жителей, которые затем смогут переадресовать руководству строящегося предприятия. А возглавит постоянно действующую экспертную группу по наблюдению за строительством «Титан-Полимера» председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ, президент торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов.

Напомним, что ранее главврач Псковской городской поликлиники и депутат гордумы Галина Невалённая отметила, что заключения экспертиз по «Титан-Полимеру» должны быть в открытом доступе, пока у населения есть вопросы, касающиеся его строительства.

Новое предприятие планируется построить в границе особой экономической зоны «Моглино» в 8 километрах от Пскова. Завод предполагает выпускать БОПЭТ - пленку и ПЭТФ - гранулы. Сумма вложений в проект составляет около 13 млрд рублей. Инвестор предполагает создать около 2000 рабочих мест.

На строительство первого этапа (БОПЭТ-пленка) получено положительное решение экспертов, на основании экспертизы выдано разрешение администрацией Псковской области.