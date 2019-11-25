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Культура

На бесплатный семинар «Осторожно, детский голос!» приглашают псковских педагогов

25 ноября 2019 года, 15:49

В среду, 27 ноября, в Дома офицеров (Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 5) в 11:00 для педагогов, хормейстеров, руководителей детских коллективов состоится семинар «Осторожно, детский голос!». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном Центре народного творчества.

В программе семинара доклады, презентации, открытые уроки от ведущих педагогов-вокалистов. Семинар проводится бесплатно.

Для гостей из отделённых муниципалитетов области организаторы предоставляют проживание и питание, а также трансфер от гостиницы до места проведения мероприятия.

Заявиться на участие можно по электронной почте al-ekca@yandex.ru или по телефону 8(965)032-0204.

Подробности: 8(965)032-0204, 8(916)169-7082

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