На бесплатный семинар «Осторожно, детский голос!» приглашают псковских педагогов

В среду, 27 ноября, в Дома офицеров (Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 5) в 11:00 для педагогов, хормейстеров, руководителей детских коллективов состоится семинар «Осторожно, детский голос!». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном Центре народного творчества.

В программе семинара доклады, презентации, открытые уроки от ведущих педагогов-вокалистов. Семинар проводится бесплатно.

Для гостей из отделённых муниципалитетов области организаторы предоставляют проживание и питание, а также трансфер от гостиницы до места проведения мероприятия.

Заявиться на участие можно по электронной почте al-ekca@yandex.ru или по телефону 8(965)032-0204.

Подробности: 8(965)032-0204, 8(916)169-7082