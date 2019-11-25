До 30 ноября возле магазина «Маяк» псковичи смогут бесплатно привиться от гриппа

С 25 по 30 ноября с 10.00 до 14.00 в Пскове продолжится вакцинация против гриппа, а также диспансеризация и профилактические медицинские осмотры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мобильный ФАП - автобус с государственным номером В862КР60 - будет работать на территории «Маяк» (Псков, Рижский проспект, дом 40б).

Прививки проводятся бесплатно. При себе нужно иметь паспорт.

Диспансеризация включает в себя: анкетирование, антропометрию (измерение основных физических показателей человека), измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, выдача направления на анализы и обследования.

Телефон для справок: 53-62-14 (отделение профилактики)

Телефон приемной главного врача: 53-49-42.