Михаил Ведерников пожелал новой главе Пскова Елене Полонской успехов, мудрости и терпения

В понедельник, 25 ноября, Елена Полонская вступила в должность главы города Пскова. Глава региона Михаил Ведерников стал участником торжественной церемонии, которая проходила в Городском культурном центре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Должность главы города – это огромная ответственность перед жителями Пскова.
Михаил Ведерников,«Хочу пожелать успехов на этом пути, мудрости, терпения, чутко относиться ко всем просьбам и обращениям людей, поддерживая командный дух работать с депутатами Псковской городской Думы», - отметил губернатор.
губернатор Псковской области
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ ФОТОРЕПОРТАЖПо традиции глава региона вручил вновь избранному главе Пскова табличку с 15-ю критериями эффективности высшего должностного лица.
«Мы вместе, единой командой, будем исполнять эти пункты, а также достигать результатов на благо жителей города и Псковской области», - сказал губернатор.
Напомним, 13 ноября на сессии Псковской городской Думы она была избрана главой города. Елену Полонскую поддержали двадцать два депутата.