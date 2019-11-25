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Политика

Михаил Ведерников пожелал новой главе Пскова Елене Полонской успехов, мудрости и терпения

25 ноября 2019 года, 13:10

В понедельник, 25 ноября, Елена Полонская вступила в должность главы города Пскова. Глава региона Михаил Ведерников стал участником торжественной церемонии, которая проходила в Городском культурном центре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Должность главы города – это огромная ответственность перед жителями Пскова.


Михаил Ведерников пожелал новой главе Пскова Елене Полонской успехов, мудрости и терпенияМихаил Ведерников,
губернатор Псковской области
«Хочу пожелать успехов на этом пути, мудрости, терпения, чутко относиться ко всем просьбам и обращениям людей, поддерживая командный дух работать с депутатами Псковской городской Думы», - отметил губернатор.

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Вступление Елены Полонской в должность главы Пскова
По традиции глава региона вручил вновь избранному главе Пскова табличку с 15-ю критериями эффективности высшего должностного лица.

«Мы вместе, единой командой, будем исполнять эти пункты, а также достигать результатов на благо жителей города и Псковской области», - сказал губернатор.

Напомним, 13 ноября на сессии Псковской городской Думы она была избрана главой города. Елену Полонскую поддержали двадцать два депутата

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