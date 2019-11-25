Михаил Ведерников пожелал новой главе Пскова Елене Полонской успехов, мудрости и терпения

В понедельник, 25 ноября, Елена Полонская вступила в должность главы города Пскова. Глава региона Михаил Ведерников стал участником торжественной церемонии, которая проходила в Городском культурном центре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Должность главы города – это огромная ответственность перед жителями Пскова.

По традиции глава региона вручил вновь избранному главе Пскова табличку с 15-ю критериями эффективности высшего должностного лица.

«Мы вместе, единой командой, будем исполнять эти пункты, а также достигать результатов на благо жителей города и Псковской области», - сказал губернатор.

Напомним, 13 ноября на сессии Псковской городской Думы она была избрана главой города. Елену Полонскую поддержали двадцать два депутата.